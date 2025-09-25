La conmoción por el triple crimen de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20) tiene un nombre propio detrás: “Pequeño J”. Así lo identifican los investigadores, que lo describen como un narco sanguinario, de nacionalidad peruana, que habría dado la orden de secuestrar, mutilar y asesinar a las tres jóvenes en lo que se considera un narcofemicidio con mensaje mafioso.

Este miércoles, la Villa Zavaleta, en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, se llenó de efectivos bonaerenses con un objetivo claro: dar con “Pequeño J”, también conocido como “Julito”. Según las fuentes del caso, la Policía llegó hasta una parrilla y un departamento en un tercer piso, donde habría estado minutos antes de la irrupción policial. Sin embargo, logró escapar.

En los documentos judiciales, aparece con las iniciales M.A.O. y con los nombres Julio Valverde y Julio Noguera. Tiene 23 años, es peruano y pesa sobre él una orden de captura. Los investigadores sostienen que contrató sicarios para concretar el crimen tras un presunto robo de dinero y cocaína. Incluso, manejan la hipótesis de que planeó transmitir el asesinato en vivo para un grupo cerrado en redes sociales como un mensaje mafioso.

Pese a su supuesta influencia, su nombre no figura en los registros habituales de los clanes narcos que operan en la Villa 1-11-14 y la propia Zavaleta. Tanto la Policía de la Ciudad como fuerzas federales aseguraron no tener antecedentes de su presencia en esos territorios. La sospecha es que podría operar desde el sur del conurbano bonaerense, con vínculos en Barracas y el Bajo Flores.

El fiscal de La Matanza, Gastón Duplaá, solicitó apoyo de la PROCUNAR, a cargo de Diego Iglesias, y de la fiscal Cecilia Amil, especializada en delitos vinculados al narcotráfico. Por ahora, no hay causas abiertas contra los cuatro detenidos en Florencio Varela, aunque uno de ellos sería familiar directo de “Pequeño J”.

El viernes por la noche, las tres jóvenes fueron engañadas para asistir a una supuesta fiesta. Subieron a una Chevrolet Tracker blanca con patente adulterada. Nunca llegaron al lugar prometido. Sus cuerpos aparecieron enterrados en una casa de Florencio Varela, lo que confirmó el plan criminal.