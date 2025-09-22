Un hecho insólito sucedió en Sarmiento: dos porteros de un colegio privado fueron señalados como los principales sospechosos de un robo dentro de la institución.

El episodio ocurrió en el Colegio Parroquial San Antonio de Padua, en Media Agua. Según la denuncia realizada por la representante legal, María Gladine, el 26 de agosto el director detectó la faltante de mercadería en el depósito ubicado sobre calle M. López, frente a la plaza departamental. Lo extraño era que ni puertas ni ventanas habían sido forzadas.

La incógnita se resolvió al revisar las cámaras de seguridad internas, donde se observaba a dos hombres retirando los elementos sin impedimentos. La sorpresa fue mayor al constatar que se trataba de los propios porteros del establecimiento.

De acuerdo con la información brindada por el periodista Polo Quiroga, la causa avanza por los canales judiciales correspondientes, aunque hasta el momento los acusados no fueron apartados de sus cargos y continúan en funciones.

Fuentes judiciales confirmaron que la denunciante entregó tanto las grabaciones como las identidades de los implicados. La investigación quedó en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad, que ya dispuso medidas para esclarecer el hecho.