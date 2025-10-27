Una discusión familiar terminó en un gran despliegue policial en Pocito, aunque con un final afortunado. Minutos antes de la medianoche del domingo, una niña de 12 años huyó de su hogar tras discutir con su madre, lo que activó de inmediato un operativo de búsqueda que logró dar con la menor en pocas horas.

El hecho se registró en el Barrio Las Pampas, cuando una mujer de 32 años denunció ante la Policía que su hija se había fugado del domicilio.

Ante la gravedad de la situación, el personal policial de la Unidad La Rinconada dispuso un operativo de búsqueda y rastrillaje intensivo. Las tareas se concentraron en los Barrios Cruce de los Andes y Las Pampas, zonas que presentan amplios descampados y escasa iluminación. Estos factores incrementaban el riesgo para la menor, especialmente considerando la hora avanzada y las condiciones del entorno.

Tras varios minutos de recorrida y coordinación entre el personal interviniente, los efectivos lograron localizar a la niña. La menor fue encontrada en buen estado de salud y, tras el procedimiento de rigor, fue restituida a su madre bajo las debidas recomendaciones.

Fuentes policiales destacaron que el rápido y coordinado accionar del personal fue fundamental para evitar un hecho que podría haber tenido consecuencias graves, dada la vulnerabilidad de la menor y el contexto del lugar.