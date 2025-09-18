Un estremecedor caso de violencia de género en Ciudad Oculta culminó con una dura condena judicial. La Justicia porteña sentenció a 10 años de prisión efectiva a Miguel Alvidez, hallado culpable de golpear y violar a su expareja apenas dos semanas después de que la mujer diera a luz y perdiera a su bebé.

El fallo también alcanzó a Marta y Juan Ramón Alvidez, hermanos del agresor, considerados cómplices en el hecho.

El ataque ocurrió el 6 de marzo del año pasado, cuando la víctima se encontraba en su vivienda de Ciudad Oculta. De acuerdo con la investigación, Alvidez subió el volumen de la música para ocultar los gritos de la mujer mientras la golpeaba, la asfixiaba y la amenazaba de muerte. “Te voy a matar, hija de pu... De acá no salís”, fueron algunas de las intimidaciones que constaron en el expediente.

En un momento, el agresor pidió un arma a su hermano y, bajo amenaza, obligó a su exnovia a desvestirse en el baño, donde la violó. La víctima había manifestado que todavía sentía dolores por la cesárea reciente, pero Alvidez desoyó su negativa y la sometió sexualmente.

Tras la denuncia, la Justicia lo condenó por privación ilegítima de la libertad agravada, lesiones leves doblemente calificadas, abuso sexual con acceso carnal, tenencia ilegítima de arma de guerra y amenazas con arma.

En su resolución, el tribunal remarcó que “el acto sexual no fue consentido, pues la víctima había expresado su dolor físico y atravesaba además un estado de doble vulnerabilidad: el puerperio y el duelo por la pérdida de su hijo”.