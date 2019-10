Exclusivo: Habló la esposa del preso muerto en el penal

Luego del incidente registrado en el Servicio Penitenciario Provincial y que terminó con Andrés Rosselot sin vida, habló su esposa en exclusiva para canal 13. "Me enteré por un vecino, no me llamaron del servicio, me enteré como a las 3 de la mañana y él ya había fallecido. Le avisaron a los padres de Andrés pero después de las 12 de la noche fueron a avisarle, le dijeron que tenia un problema pero no le dijeron que estaba muerto", señaló la mujer, quién además agregó: "Me cansé de buscar alguien que me ayude, hoy estoy pidiendo justicia".

Según comentó la mujer, Rosselot no tenia inconvenientes con otros reos: "Nunca tuvo problemas con nadie, siempre fue una persona calma, no entiendo lo que sucedió". Ella y Andrés se casaron cuando el ya estaba en prisión. Desde entonces, mantenían mucha comunicación, esto llevó a conocer a los agresores que hoy están identificados como los asesinos de Rosselot. "Yo los conozco, no son solamente 2, son 4 hermanos. Los conozco porque están por el caso Uma, ellos viven cerca de mi domicilio. Él nunca dijo tener problema con ellos, compartían la comida, no entiendo que pasó", remarcó.

La mujer, en su desesperación por saber la verdad irá tras las huellas de lo que sucedió, allí puede ser crucial la presencia de su hermano, quién también cumple condena efectiva. "Mi hermano esta en el servicio, pero no me contó nada, no me informó de nada porque no he ido a verlo todavía.

Finalmente, la mujer señaló que este lamentable hecho podría haber tenido otro final. "Se podría haber evitado, porque la Policía que trabaja ahí esta para cuidar, ellos se quedaron mirando, pero él nunca tuvo problemas con nadie, ni por la celda ni por ningún motivo, por eso no entiendo", dijo y concluyó: "Voy a pedir a la justicia que investigue bien, tanto para ellos paguen como a la guardia, que paguen por lo que hicieron"