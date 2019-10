¿Te robaron? La Policía recuperó algunas cosas y pueden ser tuyas

La Policía de San Juan recuperó elementos que habían sido robados. Los hallaron en distintos operativos y ya se encuentran a disposición de sus dueños para que pasen a retirarlos. Los posibles propietarios deben acercarse a la División de Robos y Hurtos.

Entre lo recuperado hay tres televisores (de 47, 50" y 55"), una computadora All in One, un monitor y un cargador de batería, cuyos dueños deben acreditar su propiedad para que se los devuelvan.

También encontraron un parlante potenciado, una tapa de potencia y una bomba de agua. En el caso de que sus dueños puedan demostrar su procedencia, y a través de la denuncia policial, pueden recuperarlos en la Central de Policía.