Manifestantes pidieron justicia por la muerte de un joven a manos de la policía

Durante la mañana de este martes, una gran cantidad de personas se manifestaron en las puertas de Tribunales. "Justicia por Mario", rezaban los carteles. Ante la cámara de canal 13, Karina Godoy denunció el hecho.

"Estamos pidiendo justicia por Mario Rodríguez, quién murió a manos de la policía en un supuesto allanamiento realizado en su casa", señaló, mientras los bombos sonaban de fondo, cada vez con más fuerza.

Noticias Relacionadas Investigan a policías por presunto apremio ilegal y golpiza a joven de 18 años

Según comentó Karina, esa noche, personal policial irrumpió en su vivienda aduciendo estar en un operativo donde se perseguía a un supuesto malviviente. "Ellos ingresaron a la vivienda, empujaron la puerta de la pieza de mi suegra y cuando mi cuñado (Mario) se levanta, un policía lo tira al piso, ahí es cuando le dispara y muere instantáneamente", detalló Godoy.

Noticias Relacionadas Reemplazaron autoridades en la Comisaría 7° tras la golpiza a un detenido

Este hecho estuvo lejos de terminar con esta escena de terror. Según relata, ese disparo activó un mecanismo de balacera por parte de los efectivos. "Tiraron más de 100 tiros con balas de 9 milímetros, lastimaron a toda mi familia, estaban todos mis cuñados con heridas, mi nieto que le dieron perdigones en la cola, a otro cuñado le dieron una golpiza y lo dejaron en estado vegetativo. Ese día le pegaron a todos los que estaban en la vivienda, destruyeron la casa", dijo.

Ante un hecho de tal magnitud le sorprende que aún no se haya tomado intervención. "Llama la atención la demora porque parece que están esperando que pasen 5 años para que ya no se haga nada, todavía no hay juicio porque los policías siguen trabajando, le hacen la vida imposible a todos, se burlan de los más chicos de la casa", precisó.

Para Karina, los culpables pertenecen al comando radioeléctrico y habrían identificado al supuesto autor de la muerte de Mario: "Es el oficial Fuentes", concluyó.