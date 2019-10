La novia del rugbier acusado de violento, lo defendió en las redes

Jazmín Albarengo, la novia del rugbier de Huazihul acusado de golpeador, lo defendió en las redes sociales. La joven utilizó su perfil de Facebook para describir a Juan José de la Plata como "padrazo", "mejor médico y entrenador".

Vale destacar que De la Plata está acusado de haberle dado 15 cintazos a su hija de 13 años y por eso fue detenido el jueves, en su casa del barrio ATSA IV, en Rivadavia.

Además, el club Huazihul decidió suspenderlo por tiempo indefinido de sus funciones como entrenador y jugador hasta que todo se aclare.

Albarengo, sin embargo, escribió: "Te amo y acá voy a estar. Sé lo que sos, no tengo dudas... No me bajes la cabeza pichón mío".

Mirá el posteo completo: