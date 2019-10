Exclusivo: habla el policía héroe que se bajó del micro para impedir un robo

Emanuel Castillo lleva nada más que 1 año y 1 mes en la Policía de San Juan y este lunes se convirtió en héroe al bajarse corriendo del colectivo para evitar un robo, en la intersección de Mariano Moreno y Libertador, en Rivadavia.

Emanuel iba en el 14A, a las 13 horas, cuando vio desde el interior del micro, que dos motochorros le rompían el vidrio a una mujer parada en el semáforo, para robarle la cartera. "Veo que se baja el acompañante y le da dos golpes al vidrio del acompañante del chofer del automóvil, ahí me bajo rápidamente del colectivo, relató el joven policía.

El agente iba a trabajar a la Comisaría 13 y ya iba uniformado cuando vio la actitud sospechosa de los dos motochorros. "Fue un instinto que me salió del alma, que esa moto tenía una actitud que no me cuadraba", relató el efectivo.

Emanuel se bajó, detuvo al delincuente y evitó que la mujer que iba en el auto fuera asaltada. "Este es mi primer procedimiento de Flagrancia", aseguró el joven, y agregó "cuando uno está en la Escuela de Policía le inculcan eso de que uno es policía las 24 horas y a algunos les llega y les llega bien".