Imperdonable: le pegó a la madre y la mandó al hospital

"Fue mi hijo". Esas fueron las palabras de una mujer, de 43 años, que ingresó al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson tras recibir un golpiza este domingo por la noche. Por ahora no hay denuncia, pero igual investiga la Comisaría 30ma.

Gabriela Margarita Cobarrubia, con domicilio en la Villa Obrera, en el departamento Chimbas, llegó cerca de las 23 en ambulancia al nosocomio según informó Diario de Cuyo. La mujer presentaba golpes en su cabeza (TEC) y politraumatismos en varias partes del cuerpo.

Fue atendida y dejada en observación. ¿Con qué la golpeó? Cobarrubia, quien fue atendida y quedó en observación, dijo que su hijo, de quien no se informó la identidad ni la edad, le pegó piñas en reiteradas oportunidades. No contó por qué discutieron, no cómo su hijo llegó a este grado de violencia.