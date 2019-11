Reclaman cámaras de seguridad en una "peligrosa" zona en pleno centro

Este miércoles, a las 3:30 de la madrugada, el abogado José Plaza recibió el llamado de un ayudante de fiscal de Flagrancia, quien le avisó que dos personas habían ingresado a su estudio. "Un vecino dio aviso a la Policía y los aprehendieron adentro. Me levanté y fui. Estaban ahí detenidos en un móvil policial", detalló. Se trata de dos delincuentes, uno de 21 años oriundo de San Juan y otro de La Rioja, de unos 30 años.

"Hace tres semana ya nos robaron en el estudio, fue también en horas de la madrugada y de la misma forma, rompiendo la puerta de entrada. En esa ocasión no los aprehendieron, se llevaron solo un poco de plata", recordó. En aquella oportunidad, se iban a llevar objetos en una mochila pero aparentemente sintieron ruidos y se escaparon.

"Ahora tampoco pudieron robar nada porque la Policía los atrapó adentro. Acá no hay plata, solo computadoras y elementos de oficina. Para no equivocarme voy a decir que han sido robos al voleo", expresó. Si bien la Policía actuó de forma efectiva, a Plaza reclamó que no hay cámaras de seguridad siendo que es en 25 de Mayo y General Acha, a tan solo dos cuadras del centro.