Un hombre se fue a una reunión y no vuelve a su casa hace dos días

Se fue a una reunión y aún no vuelve. Se trata de Diego Díaz quien salió de su casa el pasado lunes cerca de las 19, según el relato de sus familiares. Desde este entonces, nadie supo más de él. El hombre dijo que se iba a un encuentro de la Acción Católica en Capital. El sujeto, que es oriundo de Caucete, salió en camioneta y, además de la búsqueda policial, piden ayuda a la sociedad para dar con su paradero.

El joven, vive con sus padres, es soltero y tiene tres hermanos que lo están buscando por cielo y tierra. La preocupación de ellos es que no responde ni siquiera el celular. Aducen que lo tiene apagado porque no puede recepcionar las llamadas. Según sus familiares, a las 4 del martes, revisaron su dormitorio y se dieron cuenta que no había regresado. Tampoco estaba la camioneta. Es por eso que alertaron al resto de la familia.

Trataron de comunicarse con Diego, pero no hubo respuesta. Luego de buscarlo y llamar a otros allegados, decidieron hacer la denuncia en la Seccional 9na. Aseguran que Diego no se llevó más ropa que la que vestía que es una bermuda de jean claro, una remera gris con un escudo en el pecho y zapatillas Puma negras. Por cualquier información sobre el paradero del muchacho se puede llamar al 4961040, 911 o al 2646619153.