Susto en Capital: en plena siesta se predió fuego una parrillada

La tranquilidad de este domingo se vio afectada por un incendio de importantes consideraciones para los vecinos de Capital. Es que pasadas las 14.30 comenzaron a notar que desde la reconocida parrillada "El Rancho de Pelufo" salía una gran columna de humo. De inmediato los vecinos comenzaron a llamar al 911 y hasta algunos intentaron contener el fuego mientras llegaban los bomberos. La parrillada hubicada en avenida Alem entre Aguilar y Mariano Moreno en Trinidad no estaba funcionando por lo cual no hubo que lamentar heridos.

Al llegar bomberos al lugar pudieron sofocar las llamas que según trascendidos había consumido por completo un parrillero y parte de un depósito del local. Según fuentes policiales, fue en el parrillero donde se inició el fuego, pero hasta no poder limpiar el lugar y retirar todo el material quemado no se podrá determinar efectivamente cual fue el motivo que inicio en incendio. Por otra parte el depósito no fue alcanzado por las llamas como se presumia en un principio aclaron desde la fuerza.

Por último cabe destacar que el incendio no afectó las viviendas de los vecinos y que tampoco fue necesario evacuar la zona ya que si bien era mucho el humo no afectó a las personas del lugar. Sin embargo el susto fue muy grande y la desesperación por que lleguen los bomberos porque era la primera vez que sucedió algo asi comentaron algunos vecinos. Por delante restará saber si la parrillada producto del incendio y las pérdidas podrá habrir en el corto plazo sus puertas.