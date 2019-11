Brutal incendio en una habitación dejó a un hombre herido

Este viernes, se produjo un brutal incendio en una habitación ubicada en Calle 5, entre calles Santa Rosa y Pasaje Patria. Por el hecho, un hombre de unos 30 años, identificado como Sergio Guerra, más conocido como "Chupete", resultó herido, y fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson.

Los motivos aún se investigan, pero la principal hipótesis indica que fue un episodio intencional. Según trascendió, en horas de la noche estuvo acompañado pero no hay certezas si las llamas se iniciaron por algún conflicto entre ellos o si fue por otro tipo de desperfecto.

Vecinos indicaron que a la pequeña habitación, ubicada en un terreno donde había un lavadero, se la prestaban a Guerra. "Me acabo de enterar, no escuché nada así que no sé qué ha pasado. Él siempre estaba solo pero no he visto nada raro", comentó a Canal 13 la vecina que vive al lado.