A Pepa, a Porky y a los 3 chanchitos: se robaron 273 cerdos de un criadero

denunciaron un faltante de 273 chanchos que pertenecen a la empresa encargada del criadero de estos animales para faena. Según informaron al personal policial, hacía meses no realizaban inventarios y por esto nunca detectaron el faltante.

Los damnificados del robo serían de la empresa Kaiser, ubicada en el kilómetro 567 del departamento veinticinqueño. Ellos adujeron no saber cuál fue la metodología de robo pero aseguran que el robo fue progresivo, por lo que no pudieron detectarlo. Las primeras averiguaciones hablan de alguien que conoce el movimiento interno. Aun así, personal policial ya se encuentra en investigación pero aún no hay detenidos.

Desde la empresa señalaron que cada unidad pesa alrededor de 135 kilos, cuyo valor de mercado ronda los 14 mil pesos. En total, el robo superaría los 4 millones de pesos.