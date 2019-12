Video: el desgarrador pedido de justicia en Bermejo por la nena abusada

Este lunes se dio a conocer un caso que estremeció a los sanjuaninos. Una nena de 12 años fue abusada por la pareja de la hermana y, según comentó un familiar de la niña a Canal 13, quedó en grave estado. Por esto, el pueblo de Bermejo salió a la calle y rompió el silencio.

"No queremos más violadores en este pueblo, no queremos que esta persona quede impune", señala una de las tantas personas que salieron a la calle a protestar. "Es una niña, no es un perro", remata.

Otra de las mujeres que estuvieron presentes hizo el pedido de justicia ante el juez correspondiente. "Queremos que venga, que investigue lo que pasó aca. Nadie hace nada", sentenció. Aquí el estremecedor video.