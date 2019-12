Mamá denunció que su ex la golpeó, le quito a sus hijas y se fugó

Jimena Oliver (24), denunció a su ex pareja y padre de sus hijas, Emanuel Marcos Emilio Páez Reta (33) por violencia de género y por quitarles a sus hijas. Según contó la mujer a Canal 13, todo comenzó el viernes pasado en horas de la siesta, cuando su marido se fue de la casa.

“Decidimos separarnos porque hace mucho que le estaba pidiendo que nos separemos porque la relación ya no iba, no me dejaba tener amigas, me tenía encerrada, no podía salir a ningún lado. Hace 8 años que estaba viviendo esto”, relató angustiada Jimena.

Ese día, cerca de las 21, la mujer y sus hijas, fueron hasta la casa de una amiga pero alrededor de las 4 de la madrugada, el hombre, llegó hasta el lugar, rompió la puerta y le arrancó a las niñas de sus brazos y se las llevó, según contó la mujer. Y agregó que sus hijas le pedían que no se querían ir con su papá, pero él se las llevó igual.

Jimena, contó que su ex marido volvió hasta el lugar después de llevarse a las nenas, y la agarró del cuello y la arrastró desde la cocina a la vereda de la casa, la golpeó y la rasguñó.

Tras este hecho, Jimena Oliver, decidió realizar la denuncia en la Comisaría de la Mujer y fue con la policía a buscar a sus hijas que se encuentran en la casa de su abuela paterna. Según relató la joven madre, los familiares de Páez, la insultaron y le dijeron que no le iban a entregar a sus hijas.

La policía, realizó tres allanamientos, en la casa de un tío y en la casa de la madre del presunto agresor, comentó la mujer. Los efectivos, también fueron a buscar al hombre al hospital de Pocito, donde trabaja de seguridad privada pero tampoco lograron dar con él.

Este lunes, Jimena Oliver, llegó hasta Tribunales para pedir a la justicia que le ayuden a recuperar a sus hijas. Sin embargo, dijo que en el juzgado le informaron que la causa todavía no llegaba.