El sereno de una finca espantó a ladrones con un rifle y terminó investigado

El sereno de una finca ubicada en Pocito, terminó bajo la mira de la Justicia este jueves en la madrugada, tras haber espantado con un rifle a un grupo de delincuentes que habían ingresado al lugar con intenciones de robo. El arma de fuego era originalmente un aire comprimido pero lo modificaron para ser calibre 22 y no contaba autorización legal para su tenencia.

Los hechos comenzaron alrededor de las 23:30 del miércoles, cuando personas desconocidas ingresaron a la finca “Las Lomas”, en la localidad de Carpintería. Aparentemente querían robar válvulas y bombas de agua. Pero fueron sorprendidos por el sereno del lugar, Juan Chaparro, quien los repelió con un rifle de aire comprimido modificado. Efectuó un disparo hacia uno de ellos, escuchándose un grito. Pero igualmente se dieron a la fuga por el interior de los parrales.

No se pudo determinar con certeza si el proyectil impactó o no en alguno de los ladrones. Pese a los rastrillajes en la zona por parte de Bomberos, Comando Radioeléctrico Sur y Subcomisaría Castro, no lograron dar con ellos debido a la oscuridad de la noche y la gran extensión de la finca. Por esta causa tomó intervención el Tercer Juzgado de Instrucción.

Un poco más tarde, alrededor de las 02:30 de la madrugada de este jueves, personal de Subcomisaría Castro dio intervención al Fuero Especial de Flagrancia por la tenencia ilegitima del arma de fuego utilizada por el sereno.

Se secuestró el arma larga tipo rifle con culata de madera color marrón, corredera de hierro color negra con caño de unos 50 centímetros de largo. Ya se encuentra en poder del personal de Criminalística para realizar las pericias correspondientes.

Ahora Chaparro está imputado por tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal, delito contemplado en el artículo 189° bis cuarto párrafo del Código Penal. El sereno registra antecedentes en 2010 por robo en dos oportunidades. Pero no tenía pedido de captura ni condena.