Le hicieron el "cuento del tío" a una jubilada sanjuanina: entregó $22.000 y joyas

Este jueves, una usuaria de Facebook denunció que su madre, una mujer jubilada, fue estafada gravemente para que entregara dinero en efectivo y joyas a cambio de salvar la vida de su hijo. Un cuento viejo, pero que logra poner nervioso a cualquiera. Este hecho fue denunciado en la División Fraudes y Estafas de la Policía de San Juan.

Según comenta Graciela, su madre recibió un llamado a las 17, indicando que su hijo estaba grave y necesitaba de una intervención quirúrgica de urgencia en el Hospital Privado, por lo que se necesita dinero o cualquier cosa de valor para poder abonarle al médico. La mujer, con varios hijos entró en estado de nervios y desesperación, por lo que accede a prestar el dinero. Con mucho esfuerzo, la mujer reúne $22.000, un anillo y dos pulseras de oro. A continuación le comunican que la buscará un remis.

A los 5 minutos, efectivamente llega el remis a su casa y la traslada hasta la supuesta secretaria del supuesto doctor. Durante el viaje, la mujer recibe reiterados llamados por parte de su supuesto hijo, quien le pide que se apure, que no aguanta más, que le duele. Allí, una mujer le recibe el pago y la misma movilidad la lleva hasta el Hospital Privado, donde estaba internado su hijo. Pero no estaba. Desde el nosocomio desconocieron el hecho.

Tanto la mujer como la hija hicieron la denuncia correspondiente y están buscando a los responsables del hecho. Sé que nadie va a devolverle el dinero y sus joyas. "Gracias a Dios no la golpearon ni dañaron. Podría haber sido peor siendo una mujer mayor, jubilada, que hace unos días cobró su ajustado sueldo. La impotencia y la bronca no me la saca nadie", señaló la usuaria.