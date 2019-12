Tragedia en Jachal: Un hombre murió tras caer de su moto

Este sábado un nuevo siniestro vial se cobró una vida. Este terrible episodio ocurrió en la localidad jachallera de Gran China. Según fuentes policiales, el sujeto de unos 30 años circulaba en su moto y por causas que se investigan perdió el control del rodado y cayó al asfalto. Producto de los fuertes golpes murió prácticamente en el acto.

Desde la Subcomisaria de Villa Mercedes, Jáchal, informaron que se trata de Mauricio Córdoba, quien circulaba por calle Gran China, mismo nombre que la localidad, y al llegar a calle Eugenio Flores, perdió el control de su moto 110 c.c. y como resultado cayó de la misma. Los golpes en todo el cuerpo fueron letales y Córdoba murió. Tras el aviso de los vecinos llegó una ambulancia, que intentó reanimarlo camino al Hospital San Roque, pero el esfuerzo de los médicos no fue suficiente y se terminó constatando la muerte del motociclista.

Ahora el Primer Juzgado de la Segunda Circunscripción investiga el motivo por el que Córdoba terminó desestabilizándose. Si bien desde la Policía reconocen que el estado de la calle Gran China no está en buen estado, producto de varios baches, también es materia de investigación la velocidad a la que circulaba Córdoba en su moto. Otro dato más que se intenta esclarecer es si Córdoba circulaba con casco, aunque en la primera impresión algunos golpes en la cabeza hacen creer que no, o que no lo llevaba asegurado a su cabeza.