Cómo fue el robo de joyas por 500 mil pesos en la Galería Estornell

La dueña de la joyería que fue robada, este jueves, a plena luz del día, habló con Canal 13 y relató paso a paso cómo se las ingenió una ladrona para llevarse un paño lleno de costosas alhajas.

Carla Calderón, relató cómo fue que la mujer llegó al negocio "pidiendo una joya para regalarle a su hija".

"Era mitad de la mañana, sobre las 11 y entró esta mujer de acento porteño, pidiéndome hacer un regalo para su hija de 45 años", relató Carla.

La dueña del negocio, explicó que le llamó la atención que la "clienta", tenía especial interés en las joyas de oro. "Me dijo que tenía disponibles 28 mil pesos y que quería oro. Me dio mil pesos y me dijo que iba al banco y volvía", relató Carla.

Antes de que la ladrona se fuera, le pidió a Carla que le mostrara anillos abridores de oro y en ese momento aprovechó para tomar un paño lleno de joyas que le había mostrado, minutos antes, la misma vendedora.

"En ese momento que yo recurrí a la otra vitrina para mostrarle, ella tomó, muy rápido, el paño y lo guardó en su cartera", aseguró Carla.

El monto de lo robado equivale a unos 500 mil pesos y entre las joyas había cadenas para hombre, mujer y pulseras. La Policía ya tiene registro de la ladrona saliendo de la galería y la tendrían identificada porque no es la primera vez que comete este tipo de maniobras en una joyería céntrica.