Termino con el fémur fracturado al salir despedido del asiento de un colectivo

Este miércoles al mediodía se produjo un accidente en la esquina de Avenida Rawson y General Paz, que dejo a un pasajero con el fémur fracturado y varios golpes. El hombre viajaba en una unidad de la línea 36 de la empresa Clasur S.R.L.

La secuencia del hecho tuvo su inicio cuando el colectivo frenó repentinamente tras el cruce de una camioneta Peugeot blanca. Por inercia, el cuerpo del posterior damnificado se eyectó hacia delante, debido a que estaba en uno de los primeros asientos, sin protección. La fuerza de la caída terminó costándole la fractura del fémur de la pierna izquierda.

El chofer del micro, ante tal situación, no dudó en llevarlo hasta la sala de Emergencias del Hospital Rawson, cambiando el rumbo de la unidad. Una vez allí, uniformados identificaron al sujeto herido como Roberto Recabarren, de 59 años, oriundo de Trinidad.

Para mala suerte de Recabarren, no lo intervinieron quirúrgicamente en el nosocomio, según dicen sus familiares, esto se debe a un conflicto burocrático de la obra social, ya que Recabarren debe ser trasladado a la Clínica Santa Clara, encima en dicha clínica no es recibido por falta de camas.