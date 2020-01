Apareció la joven que era buscada en Chimbas

Apareció Agustina Mura, la joven chimbera de 20 años, que desde el martes 14 era intensamente buscada por sus familiares y amigos, y que recién hoy volvió a su casa. ¿Qué dijo al volver? “Estuve todos estos días sin batería en el teléfono.

Según afirmo su madre a Canal 13 San Juan, ella había autorizado que saliera a bailar al boliche rawsino y que se quedara en la casa de una amiga en ese departamento, incluso mantuvo contacto con su hija hasta el martes 14, cuando ya no contesto las llamadas, ni volvió a dar noticias de ella. Fue entonces cuando la mamá asustada dio aviso al personal policial de la Comisaria 26, para denunciar la desaparición de la joven.

Agustina, vive junto a su familia en la villa Morrone y, según lo detallado a este medio, “nunca había desaparecido, nunca había hecho algo así”. Su madre afirma que llego a su casa, por sus propios medios, sin ningún rasguño. Cuando le reclamaron el no haber atendido a las llamadas en todos estos días, así como el no haber vuelto a la casa o dar noticias sobre su estado, ella se excusó diciendo que no tenía carga en el teléfono.