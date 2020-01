La explicación de la joven que estuvo desaparecida toda una semana

Se trata de Agustina Mura de 20 años, que el pasado 10 de enero salió de su casa para ir a bailar a Rawson con unos amigos y no volvió durante una semana. Su mamá le conto a Canal 13 San Juan, que si bien ella estaba al tanto de cómo estaba su hija, y con quien estaba, a partir del martes, esa comunicación a través de pequeñas conversaciones telefónicas no volvió a darse, ya que la joven dejo de atenderle el teléfono, dejando preocupados a sus familiares y amigos.

Cuando su madre le pregunto, con quien estuvo y porque no contesto sus llamada en todo esos días, Agustina contesto que “no tenía carga en el teléfono” y que al prenderlo al mediodía se encontró con las llamadas perdidas de sus familiares apenados, que la estaban buscando.

Noticias Relacionadas Apareció la joven que era buscada en Chimbas

Fue entonces cuando decidió volver a su casa, llegando por sus propios medios a su hogar, sin ningún rasguño, alrededor de las 14:30 hs de este martes.

Agustina, vive junto a su familia en la villa Morrone y, según lo detallado a este medio, “nunca había desaparecido, nunca había hecho algo así”. Su madre afirma que llego a su casa, por sus propios medios, sin ningún rasguño. Cuando le reclamaron el no haber atendido a las llamadas en todos estos días, así como el no haber vuelto a la casa o dar noticias sobre su estado, ella se excusó diciendo que no tenía carga en el teléfono.

Noticias Relacionadas Develadores detalles de la muerte de una sanjuanina en Punta Cana

Efectivos policiales de la Comisaría 26, así como sus familiares y amigos la buscaban intensamente. Agustina aseguró que todo este tiempo estuvo en la casa de su amiga y que no sabía de la preocupación por su paradero.