Apedreó a su novia porque no le pagaron en el trabajo

Un hecho de violencia se registró en el departamento de Rawson, a las 19 del domingo, cuando un hombre fue a buscar a su pareja al trabajo, tras terminar la jornada laboral en un local de empanadas. Primero, la ayudó a guardar las cosas. Sin embargo, cuando ella le contó que recién le iban a pagar este martes, comenzó a insultar a la propietaria del local de comidas y a su esposo, por lo que les solicitaron que se retiraran del lugar.

Cuando se iban, el agresor, de apellido Quiroga Maldonado, comenzó a agredir verbalmente a su pareja por el solo hecho de que no le habían pagado. Ante esto, la damnificada no quiso subir a la moto de su pareja y cuando se iba caminando el hombre comenzó a tirarle piedras. Afortunadamente, los proyectiles no le impactaron pero el violento continuó insultándola.

En ese momento, la chica le manifestó que ya no lo quería y que se quería separar y fue allí cuando Quiroga Maldonado se le abalanzo y le dio dos golpes de puños en el pecho. Esta situación fue observada por distintas personas que se trasladaban en vehículos, quienes se frenaron a asistir a la víctima y llamaron al 911.

El hombre se dio a la fuga, pero frenó su marcha a unos 150 metros del lugar del hecho. En virtud del llamado al 911, concurrió un móvil de la Subcomisaria Villa Hipódromo, los cuales gracias a las características aportadas por los testigos lograron la aprehensión de Quiroga Maldonado, quedando imputado por el delito de lesiones leves en contexto de violencia de género.