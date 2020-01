Imagenes impactantes del accidente: DJ alcoholizado embistió a familia sanjuanina

El domingo alrededor de las 9.30, un violento accidente de tránsito dejó varios heridos en Ruta 40, frente al aeropuerto internacional El Plumerillo en Mendoza. El conocido DJ mendocino, Maximiliano Poloni, perdió el control de su auto y chocó violentamente el vehículo de una familia sanjuanina que observada al costado de la ruta el arribo y el despegue de los aviones.

Un chofer sanjuanino que transitaba por el lugar al momento del accidente, relató detalles del tremendo siniestro.-

“El conductor del 308 (Maximiliano Polini), circulaba a alta velocidad. Su vehículo produjo un trompo e impactó de lleno en el 206 que estaba estacionado correctamente. Abajo del vehículo había dos personas que serían los papás de los chicos que se encontraban dentro del 206 en el asiento trasero”, contó el testigo.

“Fue algo aterrador, fue un impacto muy violento pensé que también habían sido atropellados las dos personas por que en milésimas de segundos desapareció el 206 y las dos personas”, dijo el chofer sanjuanino. El hombre, contó que el accidente ocurrió a unos 600 metros delante del vehículo que conducía.

“Llegué al lugar y el Peugeot se encontraba dentro de un canal con agua, el 206 destruido. Tuvimos que arrancar la puerta trasera para poder sacar a los chicos, uno de ellos pude sacarlo estaba inconsciente y sangrando por su boca, el otro menor estaba dentro del auto inconsciente. La verdad que no sabía si estaba con vida o no. No lo podíamos sacar se encontraba atorado con la butaca del conductor y las partes de metal del auto”, describió el hombre.

“Yo abrí las puertas del 306 para ver sus ocupantes, si había alguien lastimado. Logré abrir la puerta trasera del auto y no había nadie, luego abrí la puerta del acompañante y había una persona mayor de edad masculino que me miró en forma muy perdida. Y el conductor se veía con golpes en el rostro pero me invadió de inmediato el olor alcohol”, aseguró el chofer.

Según contó el chofer sanjuanino a Canal 13, “la madre de los chicos herido había quedado alrededor de unos 20 o 30 metros del auto, la verdad que calculo que también fue impactada pero estaba en estado shock, consciente pero muy shokeada”.

Producto del violento choque, dos niños de 11 y 13 años, integrantes de la familia sanjuanina quedaron internados en el Hospital Notti de la vecina provincia.

Personal policial de Mendoza, realizó el test de alcoholemia al DJ y arrojó como resultado 1,94 grs. de alcohol en sangre, casi cuatro veces más de lo permitido que es 0,5 grs.

De inmediato Poloni quedó detenido pero podría salir en libertad en las próximas horas según medios mendocinos.