Insólito: encubrió a un familiar que le robó a ella misma

Una mujer que denunció un robo en su casa donde funciona una cooperativa de trabajo, no habría contado toda la verdad a los uniformados de Comisaría 17ª de Chimbas. Tras tomar intervención, la Brigada de investigaciones Norte descubrió la verdad de lo ocurrido. El robo no fue en fecha que la presunta damnificada indicó y los ladrones no serían tan desconocidos como ella dijo, según consta en la denuncia realizada en Chimbas.

Las trabajadoras del lugar denunciaron la falta de los artefactos este lunes, sin embargo, fuentes policiales aseguraron que las investigaciones resolvieron que el ilícito sucedió hace una de semanas atrás. En la noche del lunes, según dijeron los dueños de la casa en la que se establece la cooperativa, cuando ellos no estaban en la vivienda, un hombre había ingresado violentamente al interior del local tras vulnerar el ingreso.

Por lo tanto, poco después de comenzar a investigar el hecho fue posible determinar que el robo, de la forma en que lo describieron los denunciantes, no había existido. Las pruebas apuntaban hacia un familiar de la propia responsable legal del emprendimiento. A su vez, el robo se produjo al menos una semana antes de que se realizara la denuncia, tiempo suficiente para que el presunto ladrón adquiriera pasajes para viajar en busca de trabajo en el sur del país.

Los pesquisas lograron determinar al menos uno de los lugares donde fue vendida una de las máquinas, por lo cual munidos de Mandato Judicial, expedido por el titular del Primer Juzgado de Instrucción, a cargo del juez Benito Ortiz, procedieron a llevar a cabo un allanamiento. En una vivienda de la Villa Sarmiento del departamento Chimbas, lograron incautar una de las máquinas de coser, la cual fue puesta a disposición del Juzgado interviniente.