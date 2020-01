Piedras van, balas vienen: el cumple de 15 que terminó en escándalo

Este 1 de enero, en horas de la madrugada, se llevaba a cabo un cumpleaños de 15 en el centro de jubilados de villa Don Arturo, en Santa Lucía. Mientras el evento trascurría con normalidad, un grupo de chicos quiso entrar sin haber sido invitado, por lo tanto se les negó el acceso. Ante esto, según la familia de la quinceañera, los 'intrusos' comenzaron a arrojar piedras hacia el interior del salón, a tal punto de herir en la cabeza a un joven, con el agravante de que tiene platino y tuvo que ser trasladado por la ambulancia al hospital.

En medio de la gresca que se generó, llegó una gran cantidad de móviles policiales (más de 10 según testigos), cuyos efectivos intervinieron disparando balas de goma. Los jóvenes que habían intentado ingresar al cumple sin ser invitados se dieron a la fuga y el enfrentamiento continuó entre los allegados de la chica que festejaba sus 15 y los uniformados. Según una de las invitadas, Araceli Silva, los policías "se bajaron con ithacas y empezaron a tirar balas de goma".

"A mí me empezaron a pegar entre cinco efectivos y me dieron un balazo de goma en el pie", relató. Además, aseguró que los efectivos se metían a las casas aledañas a buscar a gente "que nada que ver" para llevársela detenida. "Les dijimos dónde viven los chicos que se habían querido colar pero nos dijeron que no podían entrar, siendo que adonde estábamos nosotros ingresaron sin problemas", agregó. Según esta parte denunciante, hubo abuso de autoridad por parte de los uniformados de la Comisaría 5ta y del Comando Radioeléctrico.