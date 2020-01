Asaltaron a un cadete de policía cuando estaba acostado en su casa

Recién iniciado el sábado, dos ladrones ingresaron a un domicilio del barrio Parque Independencia en Chimbas y a punta de arma de fuego, los malvivientes exigían con insistencia que el único morador en la casa les entregue dinero. Federico Gómez, aspirante a policía de 24 años, se encontraba en un sillón en su casa cuando lo sorprendieron los dos asaltantes.

Gómez logró convencer a los ladrones de que no tenía una gran suma de dinero y terminó entregando $150 en efectivo, según consta en la denuncia policial que luego radicó en la Comisaría 17ª de Chimbas. Los delincuentes huyeron del domicilio con una mochila, una notebook, su teléfono celular marca Motorola y nada más, según declaró el joven.

El joven no pudo precisar en qué se movilizaban los delincuentes cuando se retiraron de su casa. Al parecer los cacos también buscaban un arma, porque tenían conocimiento de que su víctima era cadete de policía. Sin embargo, por ser aún un estudiante no porta ni tiene armas, situación que quizás no era de conocimiento de los malvivientes.