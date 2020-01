Capital: un obrero sufrió graves quemaduras mientras trabajaba

Cerca de las 15 de este miércoles, sufrió un accidente un obrero de la construcción que se desempeña en una obra ubicada calle Sarmiento entre Ignacio de la Roza y Rivadavia. Allí funcionaba el reconocido restaurant Remolacha que, tras ser demolido, en ese predio se construye un hotel. El hombre de entre 40 y 50 años manipulaba elementos inflamables y, según explicaron, se produjo una falla técnica.

Ahí, se prendieron fuego los elementos y le provocaron quemaduras en las manos, el rostro y posiblemente en las vías respiratorias. El hombre fue asistido en el lugar por el servicio de emergencias médicas de la provincia y trasladado al Instituto del Quemado en el Hospital Marcial Quiroga. En ese nosocomio recibió la asistencia necesaria y quedó entubado para favorecer la respiración, en las primeras 48 horas cruciales.

Noticias Relacionadas Un hotel cinco estrellas pero sin casino

Según informaron desde el hospital, aún no se puede ver a ciencia cierta cuáles son verdaderamente las lesiones respiratorias que presenta. El hombre, de quien no trascendió su identidad, es oriundo de la provincia de Mendoza y permanece internado en la sala de terapia intensiva, pese a que su estado de salud no sería de suma gravedad y las quemaduras que presenta de manera superficial en la piel no revisten riesgo de vida aseguraron.

El inconveniente se da en las lesiones que podrían haber sufrido las vías respiratorias. Este obrero cuenta con ART por lo tanto desde la empresa estaban gestionando su traslado a una clínica privada. Desde el hospital Marcial Quiroga indicaron que el hombre está estable y a la espera de la decisión de la Aseguradora de Riesgo de Trabajo de trasladarlo al sector privado para continuar con su tratamiento de recuperación.