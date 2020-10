Sigue pidiendo justicia por su hijo tras 7 años de ser atropellado

Desde la madrugada del 2 de diciembre del 2012, Marcela no tiene paz. Esa noche, alrededor de las 2:30 el auto en que se dirigía su hijo, fue tocado en un costado por otro que intentaba doblar y tras ese tremendo impacto, perdió la vida. Es por ello, que la madre sigue pidiendo justicia por lo ocurrido tras 7 años del siniestro fatal, que cambio para siempre su vida y la marco.

Marcela Palacios, una mujer comprometida con la causa en el que su hijo perdió la vida, encabezó ya muchas marchas pidiendo que la causa vaya a juicio. Sin embargo, los años siguen pasando y no se juzgó al otro implicado en el choque. La madre de Diego, el joven fallecido, aseguró a Canal 13 que presentó varios testigos del hecho que afirman que la responsabilidad en el siniestro vial, la tuvo el otro implicado.

A pesar de esto, a ninguno de los testigos los llamaron a declarar, denunció Marcela. Además, el oficial policial que estuvo a cargo esa fatídica noche, aseguró que no habían testigos en el lugar del hecho.

‘Para mi vivir es muy difícil porque no tengo paz. Al no haber habido un juicio todavía, ni siquiera una posibilidad de uno a pesar de haber presentado la cantidad de testigos que tenía’, contó la mujer. En cuanto a Pérez, estuvo detenido dos días, para evitar represalias de los familiares de Diego, pero después recuperó su libertad.

Marcela contó que porque su hijo no tenía carnet, seguro, la tarjeta verde se encontraba vencida y no estaba al nombre de él, fue muy difícil que algún abogado tomara la causa. Finalmente, el doctor, Héctor Piedralucci, fue quien tomó las riendas de la causa, pero tras dos años de intentarlo, la causa no avanzaba.

El accidente en el que Diego, hijo de Marcela perdió la vida

El 2 de diciembre de 2012, alrededor de las 2:30 de la madrugada, Diego circulaba en su auto por calle Colón de sur a norte. Pérez, el supuesto culpable, venía de norte a sur. Según los testigos que presentó Marcela, el conductor del otro vehículo, intentando doblar para dirigirse a calle Ramón Godoy, rozó el costado del rodado y den aquel fuerte impacto, el joven perdió la vida.

La causa la lleva la doctora Mónica Lucero en el tercer juzgado, todavía no hubo juicio, a pesar de que la madre del fallecido, presentó testigos del hecho, a los cuales la justicia no los hizo declarar aun. La madre dolida y desesperada sigue pidiendo justicia.