Hallaron muerto a un indigente en la calle y nadie sabe quien es

Un macabro hallazgo se produjo en horas de la tarde del pasado lunes 12 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires, más precisamente en el barrio de San Telmo. Lo que sucedió fue que un grupo de efectivos policiales encontraron el cuerpo sin vida de una persona en situación de calle, que no ha podido ser identificado hasta el momento.

Este hallazgo sucedió el pasado lunes sobre la intersección de la Avenida San Juan y Defensa, en el interior del barrio bonaerense de San Telmo. En este lugar integrantes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires encontraron el cadáver de un indigente que habitualmente dormía en plena calle.

Las autoridades constataron que el fallecido no presenta ningún signo de violencia, por lo que se descartó que fuera asesinado por un grupo de delincuentes. Sumado a esto las autoridades no pudieron identificar a esta persona en situación de calle, ya que no portaba ninguna documentación.

Se cree que es un hombre de aproximadamente unos 50 años de edad, pero no hay ningún dato preciso acerca del fallecido. Actualmente la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional 30 se hicieron cargo del caso que fue caratulado como "averiguación de causales de muerte".