El escalofriante relato del médico baleado: 'sentí un dolor muy grande'

El doctor Jaime Vega contó en primera persona cómo fue que terminó siendo baleado, cuando estaba llevando a cabo una guardia. Todo sucedió el pasado miércoles 14 de octubre en la entrada del hospital de la ciudad rionegrina de Campo Grande. El profesional de la salud comentó que "sintió un dolor muy grande" cuando todo sucedió.

El pasado miércoles 14 de octubre se produjo un hecho totalmente inesperado en la ciudad de Campo Grande, dentro de la provincia de Río Negro. En la puerta de un hospital un médico fue baleado por un maleante, que le efectuó tres disparos con un arma de fuego.

La víctima fue Jaime Vega que días después contó al medio Cadena 3 con lujo de detalles cómo fue ese momento. "Estaba de guardia, escucho unos gritos y cuando me doy vuelta, veo a un adulto joven que me apuntaba la cara. Me disparó y sentí un dolor muy grande. Es ahí cuando trato de cubrirme con el brazo derecho, pero él vuelve a disparar y yo me caigo", relató el afectado.

En ese momento el trabajador contó que recuerda ver mucha sangre en el suelo y en su propio rostro. Sin embargo el ataque no terminó ahí, ya que el violento decidió dispararle nuevamente. Afortunadamente este proyectil no salió, pero el maleante gatilló por cuarta vez.

Esta bala si se disparó y rozó el cuerpo de la víctima. "Desde el piso, escucho que hace otro disparo pero no sale. Se va pero vuelva y apunta una vez más. El tercer tiro pasa muy cerca de la piel, de la escápula izquierda", relató el doctor. Instantes después esta persona se retiró del lugar gracias a que aparecieron el chofer de una ambulancia y una enfermera.

Estas dos personas trataban de ayudar al afectado pero el estaba en un "shock emocional" y lo primero que hizo fue tomar su teléfono celular para llamarle a un colega para que se hiciera cargo de la guardia. Posteriormente el hombre se paró y fue hasta la ambulancia donde lo atendieron. Actualmente el trabajador de la salud se encuentra recuperándose en su propia casa, esperando que las autoridades puedan apresar al agresor.