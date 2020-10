Se hicieron pasar por clientes y violaron a una chica trans

Una joven de 18 años fue brutalmente abusada, hostigada, golpeada y abandonada. El hecho ocurrió en el departamento Santa Lucía por la madrugada del viernes.

Mónica Lencina, titular de AMMAR San Juan, el sindicato que nuclea a las trabajadoras sexuales en la provincia, contó detalles sobre el aberrante caso a Canal 13.

Todo ocurrió cerca de las 3 de la madrugada del viernes cuando la chica ofrecía servicios sexuales en la zona roja del centro sanjuanino, en calle Mitre y Aberastain. Allí, dos personas a bordo de una camioneta se hicieron pasar por clientes y la subieron al vehículo.

La joven y los hombres habían acordado ir hasta un hotel alojamiento ubicado en el lateral de la Ruta Acceso Este en Santa Lucía. Antes de dirigirse a dicho establecimiento, los sujetos pararon en un domicilio supuestamente para buscar dinero. Pero en el lugar cargaron algo más, relató Lencina.

Luego, siguieron viaje hacia la zona acordada pero no entraron al hotel y continuaron hacia una oscura finca ubicada en dicha zona. En ese momento la joven les consultó por que no entraban al hotel como habían acordado y se puso muy nerviosa, aseguró la representante de las trabajadoras sexuales.

La trabajadora sexual insistió con ir al hotel como estaba pactado pero los sujetos hicieron caso omiso. Al legar a la finca mencionada, los hombres bajaron de los pelos a la chica y le dijeron: “Aquí te vamos a hacer mierda”.

En ese momento, los agresores atacaron a la chica con golpes, le sacaron toda la ropa y la sometieron sexualmente. “Le hicieron cosas que ella no quería porque no lo habían pactado eso. La compañera fue violada”, aseguró Lencina.

Pero eso no fue todo, en el momento en que la joven era abusada, observó que los violentos habían bajado de la camioneta una anchada y unos lazos por lo que temió lo peor. Ante esa situación, forcejeó con los sujetos y logró zafar de la situación. Posteriormente, la chica escapó y se escondió en la zona de parrales, mientras que los agresores huyeron en el vehículo con la ropa y las pertenencias de la joven, contó la titular de AMMAR.

Luego de unos minutos, la chica salió por el fondo de la finca hacia un barrio privado y le pidió ayuda a un sereno que se negó a ayudarla, comentó Lencina. La joven siguió deambulando por la zona hasta que se topó con un patrullero que la trasladó hasta la Comisaría 5º donde fue asistida y radicó la denuncia.

La joven terminó con varias lesiones en el cuerpo y los pies lastimados ya que huyo de los agresores corriendo descalza por el medio de la finca.

Un caso que se repite con el mismo sospechoso

Mónica Lencina dijo que no es el primer ataque que las trabajadoras sexuales de la zona sufren este tipo de abusos y con el mismo agresor como sospechoso. “Ella ha podido identificar al agresor, el vehículo y también la dirección del domicilio por el que pasaron antes de ir hasta la finca”, señaló.

Tras el violento episodio, la victima publicó lo ocurrido en su cuenta de Facebook y otras trabajadoras sexuales comentaron que habían sufrido el mismo hecho. Además, identificaron al mismo agresor.

Al menos otras 4 personas aseguraron haber sufrido lo mismo en los últimos años. “Supuestamente es el mismo hombre. No quiere tomar servicio, sino que quiere violarlas, someterlas, robarlas”, dijo la representante de AMMAR.

“Queremos que esto no pase nunca más. Queremos que las denuncias existas y que no sean encajonadas. Que los responsables vayan detenidos. Nos van a terminar matando. La compañera está en una crisis tremenda. Porque se acuerda de la anchada el lazo y ella dice que creía que de ahí no salía viva”, comentó Mónica Lencina.

Además, sostuvo que las trabajadoras sexuales no son tomadas en cuenta. “Esto no tiene que ser así. Todas tenemos los mismos derechos ejerzamos lo que sea. No tenemos que aguantar lo que se les ocurre”, dijo.

En este sentido, la titular del sindicato de Trabajadoras Sexuales llamó a las otras chicas que fueron atacadas por este presunto sujeto para que realicen las denuncias correspondientes y se inicie una investigación para encontrarlo.

Estado de shock y difícil situación económica

Según comentó Mónica Lencina, la joven trans atacada se encuentra en estado de shock tras el hecho. “Cada vez que revive el momento entra crisis y se larga a llorar. Ella salió a buscar el dinero del alquiler y termina perdiendo el doble. Tiene pánico de salir de nuevo a trabajar. Es una compañera de 18 años. esta shockeada”, contó.

También, dijo que tanto la victima de este aberrante ataque como la mayoría de las trabajadoras sexuales sufrieron las consecuencias de la pandemia. “Las compañeras están en extrema urgencia económica, tienen muchas dudas. Esta compañera debe dos meses y esta con que amenazas de que la vana a desalojar. Ella no tiene contrato, sino que es únicamente verbal y se le dificulta que no la desalojen”, contó Lencina.

Por último, la dirigente social insistió con que se modifique la Ley de Trata de Personas para que las trabajadoras sexuales puedan trabajar en departamentos seguros y sin que estén peligrando este tipo de episodios en la calle.