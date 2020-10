Destrozaron una comisaría y prendieron fuego los patrulleros

View this post on Instagram

INCIDENTES, DESTROZOS E INCENDIOS: Destrozaron y prendieron fuego, patrulleros y autos secuestrados en la Comisaru00eda Sur 3u00b0 Virrey del Pino, La Matanza. Todo sucediu00f3 esta madrugada, durante una protesta en el kilu00f3metro 35 de la Ruta 3 por el asesinato de un chu00f3fer de la linea 218. Este viernesu00a0comenzu00f3 un paro en todas las lu00edneas de colectivo de la zona oeste del conurbano, la medida de fuerza es en principiou00a0por 24 horas eu00a0impacta en mu00e1s de 40 lu00edneas de colectivo. La protesta se extendiu00f3 hasta lau00a0Comisaru00eda Sur 3a de Virrey del Pino, donde hubo un cruce con los efectivos que respondieron con posta de goma ante la quema por parte de los manifestantes de un mu00f3vil policial y varios autos secuestrados que estaban estacionados en un playu00f3n de la seccional policial. En estos momentos, la General Paz estu00e1 totalmente cortada por los manifestantes.