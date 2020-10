Bº Manantiales: denuncia que el presunto pedófilo abusó de su propia nieta

'Solo pido justicia para mi hija', dijo Noelia, una mamá que participó del escrache a un presunto pedófilo, en el barrio Manantiales de Capital. La mujer brindó detalles del caso a Canal 13 y explicó que realizó varias denuncias pero aún no ha obtenido respuesta de la Justicia.

'Es el abusador de mi hija, el abuelo paterno. Se llama Mario Alonso. Él abuso cuando ella tenía 8, hoy tiene 12. Está con tratamiento psicológico y con ataques de pánico', comentó Noelia. Explicó que la menor comenzó relatando el último episodio y desde allí se conoció el resto.

La mamá dijo que desde la familia solo hay silencio y que 'siempre responden que tiene problemas de la cabeza'. Relató que, según el testimonio de su hija, el hombre se le lanzaba tocándola. 'Él dice que se cayó encima y que no sabe dónde puso la mano', dijo.

La mujer señaló que hizo la denuncia en ANIVI y en distintas comisarías. 'Cada vez que consulto me dicen que tienen que sortear un juez. De la Justicia no tuve ninguna respuesta, nadie vino a ofrecer tratamiento ni nada, la estoy llevando de manera particular a una psicóloga y ahí me enteré de varias cosas', dijo.

Noticias Relacionadas Siniestro fatal en Rivadavia: identificaron al fallecido

Este martes por la noche, un grupo de vecinos se manifestaron en la casa del presunto pedófilo. 'Solo quiero que la justicia escuche a mi hija, mi hija ha sido amenazada y yo nose si hay más de lo que se animó a contarme', concluyó.