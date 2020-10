Asesinó a su hijito de 9 años y le mandó fotos a la mamá

Un hecho espantoso se produjo en la tarde del pasado miércoles 28 de octubre en la provincia de Córdoba. En ese momento un hombre de 39 años de edad asesinó a su hijo de 9 años a puñaladas e hirió de gravedad a su otra hija de 6. Luego de que esto saliera a la luz la madre de las víctimas, contó que su ex pareja le envió fotos del cuerpo sangrante del nene fallecido.

El brutal asesinato del pequeño Thiago por parte de su propio padre se convirtió rápidamente en noticia nacional. Como parte de este ataque el agresor, identificado como Gerardo Reyna de 39 años de edad, también hirió de gravedad a su otra hija de 6 años. Dos días después de que esto sucediera la mamá de las víctimas, Brenda Moyano, reveló que el asesino le mandó fotos del brazo lleno de sangre del pequeño fallecido.

“Le pido que no meta a los chicos y ahí me mandó una foto de un brazo con sangre. Pensaba que era el brazo de él, no pensé que era el de mis hijos", declaró Moyano en un medio de comunicación local. Después de esto la afectada mencionó que quiere que su ex pareja pague por lo que hizo, que se haga justicia por sus hijos.

"Es la única que me queda. Que él pague por lo que hizo, que no salga nunca más, porque si lo intentó una vez, si sale lo va a volver a intentar”, expresó. Finalmente cabe destacar que la pequeña sobreviviente se encuentra internada en el Hospital Pediátrico de la ciudad de Córdoba. Desde el nosocomio informaron que si bien esta estable, continúa en estado crítico.