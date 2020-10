Un colectivo cayó desde lo alto de un puente y quedó grabado

View this post on Instagram

UN COLECTIVO CAYu00d3 HACu00cdA LA GENERAL PAZ, HAY UN HERIDO: Un colectivo que circulaba sin pasajeros por la colectora, perdiu00f3 el control y se precipitu00f3 hacia Gral. paz. Bomberos de la Ciudad rescatu00f3 a dos ocupantes del colectivo El SAME trasladu00f3 al hospital al acompau00f1ante con politraumatismo.