Video: Volcó un camión con cerdos y la gente se los robó

View this post on Instagram

VOLCu00d3 UN CAMIu00d3N CON CERDOS Y LA GENTE LOS CARNEu00d3 EN LA CALLE. El vehu00edculo transportaba cerca de 15 cerdos y sufriu00f3 un accidente en el barrio El Manantial, partido de Pilar. Al momento de que los animales intentaban escapar, vecinos de la zona comenzaron a agarrarlos y a matarlos. En el video, que fue viralizado,u00a0se escuchan los gritos de los cerdosu00a0mientras se ve cu00f3mo una verdadera multitud corre. Tambiu00e9n se puede observar cu00f3mo varias personas arrastran los cuerpos de algunos animales hacia los carritos y vehu00edculos en los que luego fueron trasladados hasta sus domicilios.