Espectacular accidente entre camionetas en Ruta 40

Este miércoles, minutos antes de las 12 del mediodía, se produjo un fuerte accidente entre dos camionetas. El siniestro se dio entre una Toyota blanca y una Honda negra. Esta última terminó adentro de un zanjón de los derivadores de Ruta 40 y Calle 11. Según detallaron, la Toyota circulaba de sur a norte y mientras que la Honda lo hacía de oeste a este.

La trompa de la camioneta blanca, perteneciente a la empresa Fase destinada a la venta de insumos de electricidad, quedó destruida. Mientras que la negra sufrió los principales daños en el costado del acompañante, tras ser impactada, dar un vuelco y caer al zanjón. La Toyota era conducida por Guillermo Rodríguez, de 43 años, y la Honda por Matías Salinas, de 31 años.

Ambos afortunadamente no sufrieron heridas graves y salieron prácticamente ilesos gracias a que llevaban colocado el cinturón de seguridad. De todas formas, Salinas fue trasladado al hospital Federico Cantoni para quedar en observación por las lesiones padecidas. Por su parte, Rodríguez se quedó en el lugar mientras se realizaban las pericias.

'Gracias a Dios veníamos solos y hemos salido ilesos, el señor de la camioneta negra salió por sus propios medios', detalló a Canal 13 el conductor de la Toyota. Rodríguez sostuvo que 'cuando llegué a Calle 11 la otra camioneta aceleró. No sé si no me vio pero frené y no me dio tiempo a esquivarlo. La gente de acá dice que está cansada de estos accidentes', agregó.