Policía le hizo vivir una pesadilla a su pareja tras una discusión

Una verdadera pesadilla fue la que vivió una mujer este jueves en la mañana en Chimbas por la agresión de su pareja. El sujeto, identificado como Germán Daniel Cruz, fue imputado en la jornada, tras protagonizar una escena de violencia de género contra su esposa en el interior de la vivienda, en la que convivía junto a las tres hijas de 7 (mellizas) y 5 años de edad, según informó el Ministerio Público Fiscal.

Según contó la propia víctima, hace 11 años mantenía una relación con el imputado que es Cabo de la Policía, de los cuales hace 5 convivían en una vivienda de la Villa Observatorio de Chimbas. Este jueves, en el marco de una fiesta familiar, la damnificada y Cruz discutieron en la mesa frente a los presentes (los padres de él y sus hermanos), lo que produjo que ella se fuera a su casa, ubicada en el fondo del terreno que comparten con sus suegros.

El sujeto, lejos de seguir a su pareja hasta el domicilio para descansar, se quedó con los presentes consumiendo bebidas alcohólicas. Alrededor de las 07:30, la damnificada salió para pedirle a su marido que se fuera acostar, ya que debía descansar porque tenía que hacer adicionales.

Cruz le respondió con total violencia: “cerra el culo, gorda culiada, no me seques la mente, a las ocho y media me voy”. Acto seguido, la víctima tomó el uniforme policial de su marido y se lo dejó en el exterior de la casa, lo que causo el enojo del hombre que intentó ingresar a la morada, empujando con fuerza la puerta de ingreso.

La mujer contó que tuvo que cerrar la puerta con llave y procedió a llamar al 911, ya que le dio miedo. En anteriores situaciones, en estado de ebriedad, la había golpeado en otras ocasiones.

El sujeto, siguiendo con su locura, comenzó a golpearle con mayor vehemencia la puerta, ya que en el lugar se hizo presente un móvil policial. En ese momento, la víctima, abrió la puerta y salió del inmueble, oportunidad en la que el imputado la amenazó diciendo “más te vale que les digas que vos no has llamado porque si no te voy a hacer pija”, detalló el informe del Ministerio Público Fiscal.

Noticias Relacionadas Espectacular vuelco en el Monumento al Ciclista terminó sin heridos

Cuando la mujer salió a la calle a contarle todo a los efectivos policiales que habían llegado a la puerta del domicilio, el violento iba detrás suyo dandole empujones, según Flagrancia.

Finalmente, Cruz fue detenido y trasladado a sede de Comisaria 30, secuestrándosele su arma reglamentaria como medida cautelar en el marco de protección a la damnificada en estos casos de Violencia intrafamiliar. La mujer fue trasladada a Comisaría para la Mujer, lugar en el que fue abordada por el psicólogo de turno junto al Ayudante Fiscal. En la dependencia, radicó la denuncia.

El violento será juzgado bajo el sistema de Flagrancia el próximo 25de noviembre a las 8:30 horas.