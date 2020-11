Dramático: La maestra tenía un cuchillo clavado en la garganta

El joven que encontró a la maestra agonizando dijo que tenía un cuchillo clavado en el cuello. El canal Telefé Córdoba difundió lo que dijo un muchacho que fue testigo del hallazgo quien dijo que recién se levantaba de dormir cuando se dio cuenta de lo que pasaba. "Había una mujer tirada en la calle y vino una chata roja y se la llevaron", destacó.

“No podía hablar porque largaba una banda de sangre”, relató, al tiempo que manifestó que le alcanzó a entender que decía que le habían robado en el canal. refiriéndose al sitio donde se produjo la agresión. Ampliando sus dichos el joven destacó que fue la misma Ana María Carrillo quien se quitó el cuchillo que tenía clavado en la garganta.

Este viernes en la mañana conmocionó al país el asesinato de una maestra de 51 años en Barrio Ciudad Evita de Córdoba Capital. Se trata de Ana María Carrillo, quien vivía en una casa precaria junto a sus 3 hijos y su pareja.

Quien mató a la mujer aún no fue identificado y no se sabe si actuó solo. Lorena, una vecina y amiga de la educadora asesinada dijo que era humilde y sencilla, a tal punto de que cuando fue interceptada para asaltarla sólo llevaba consigo una mochila con unos cuadernos y lápices mas un celular común, elementos que no fueron encontrados en la escena del crimen y que tal vez solo le sirvieron para comprar droga al delincuente que cometió el hecho, destacó la mujer.

Ana María vivía en una casucha de madera con techo cubierto por nylon y su pareja no tiene trabajo estable ya que solo cuenta con un carrito para recoger cosas en desuso.

Por lo que cuenta los vecina la víctima salía a dar clases particulares para acercar un peso mas y ayudar a llevar el pan en la mesa de su humilde hogar y en esa misión ocurrió el desgraciado hecho. Cuando fue encontrada presentaba un corte profundo en el cuello, esa fue la herida mortal. Ahora sus tres chicos quedaron solos y el dolor invade a todo el vecindario que se organizaba para una marcha pidiendo justicia por el esclarecimiento del crimen.

“Le llevaron la mochila con unos lápices y cuadernos, y una ‘porquería’ de teléfono que les debe servir para una droga y dejaron dañada a una familia entera”, destacó Lorena, su amiga.