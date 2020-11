Luego de 8 años, denunció una violación en manada

C.A tenia 17 años cuando sufrió una violación en manada por "floggers". Si bien este hecho ocurrió hace 8 años, vuelve a ser parte de su vida a través de la denuncia que se animo a hacer contra estos sujetos.

Durante varios años C.A. estuvo en completo silencio. Todo para no recordar lo que le sucedió hace 8 años. Sin embargo en enero pasado realizó la denuncia de abuso en la Comisaría de la Mujer local, Por este hecho es que relato que "Es muy duro tener que contar con lujo de detalles, para que esta sociedad morbosa te crea, porque el foco se pone en la víctima y no en los agresores, que pueden ser amigos, vecinos o conocidos de muchas otras mujeres". A su vez en la denuncia radicada, la joven que apuntó contra Ezequiel M., Francisco R., Hugo P y Jairo P., quienes son integrantes de un grupo apodado "Los Floggers".

La víctima comentó que aquella noche ella estaba con Francisco uno de sus agresores, "en ese momento tenía encuentros casuales con él. Fuimos a la casa de dos hermanos de ese grupo, pero no había nadie más. Subimos, nos acostamos, fumamos y creo que tomamos alguna bebida, entonces me desplomé. Recuerdo que me dice que se va, intenté decirle que no me dejara sola ahí, pero el cuerpo no me respondió, ese es mi último recuerdo antes de volver a recuperar la conciencia; abro los ojos y me encuentro desnuda siendo abusada por Ezequiel M.".

Luego de eso continuó explicando: "Cuando veo lo que pasa me largué a llorar y él me dice: ¿Por qué llorás si la estábamos pasando bien?. Me senté en la cama y es cuando veo en el piso, al menos, siete preservativos usados. Entendí que no sólo él lo había hecho. Bajé las escaleras y había unos 15 varones, me dio vergüenza. Se me rieron, nunca voy a saber cuántos de esa banda abusaron de mí", se lamenta la chica, que está segura de que "algo pusieron en lo que tomé, yo estaba inconsciente". Cabe considerar que nunca habló de esto con su familia, hasta este año.

Como al momento del hecho uno de los involucrados también era menor de edad, la causa se tramita en el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 1 de San Nicolás de Buenos Aires. Para concluir la joven espera que la causa avance aunque con miedo de posibles represalias.