¿Ataque mafioso? Balearon a un hombre en Santa Lucía y quedó grabado

Durante el pasado martes, un tipo ingresó al Servicio de Urgencias del hospital Rawson luego de presentar al menos tres heridas de bala. Se trata de Darío Jesús Cortez, de 30 años, quien en un principio no quiso no quiso dar detalles del ataque recibido aunque las cámaras de un vecino dejaron todo grabado.

El ultimo martes un violento episodio ocurrió cerca del mediodía en la puerta de la casa de la víctima, en las calles Ramón Franco y Santa Fe, en Santa Lucía. La víctima de la brutal agresión fue Cortez (30), un prestamista que estaba desayunando con su pareja, cuando alrededor de las 11 de la mañana se hizo presente en la puerta de la vivienda un conocido suyo, identificado como Rodrigo Ocampo.

En el video publicado por Tiempo de San Juan se puede observar que luego de mediar unas pocas palabras entre ambos, Ocampo arrancó a los tiros contra Cortez que solo intentó resguardarse en su domicilio. Cortez recibió un disparo en la pierna derecha, otro en la izquierda. Luego un tercer proyectil le rozó una de las extremidades y un cuarto balazo le dio un glúteo cuando intentaba refugiarse dentro de su casa.

Posteriormente del violento ataque, Ocampo, subió de forma apresurada a su moto y se dio a la fuga por calle Ramón Franco hacia el Norte. Noelia Herrera, mujer de la víctima dijo a los colegas de Tiempo de San Juan conocer el nombre del agresor porque lo ubican de hace años del barrio y aseguró que es un sujeto que se mueve en el mundo de la droga.

La mujer relató: “Mi marido se demoró en salir porque se estaba cambiando. Cuando salió, según me cuenta, este muchacho le pidió plata. Mi marido le respondió que no tenía, que no podía darle. Este otro chico ahí le dijo: '¿así que no me vas a dar? Te voy a matar…' Y sacó el arma y comenzó a dispararle”.

Según manifestaron efectivos policiales de la Comisaría 5ta que investigan el hecho, el agresor todavía sigue prófugo. Sin embargo los familiares de Cortez aseguran que no hubo ningún problema personal ni deudas por dinero entre ellos. Creen que Ocampo estaba drogado y que sólo fue a pedirle dinero porque se conocen y sabe que es prestamista.