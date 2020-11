Le practicaron cesaría pero no le dieron a su bebe

La joven indicó que personal del Maternal "25 de Mayo" de Catamarca le robaron a su bebe. La denuncia expresa que el 27 de octubre le realizaron una cesárea de urgencia y pese a que le informaron que su bebé había fallecido, ella asegura que nunca pudo verlo. Por lo que deduce que no sabe que pasó con él y podría estar vivo.

Según relató la mujer, ella venía cursando el último tramo de su embarazo. Pero fue a hacerse un control de rutina, en el lugar fue donde la doctora le informó que su bebé no presentaba movimiento por lo que le practicarían un cesárea de urgencia. Tras realizarse un electrocardiograma se realizó la operación. Pero al culminarla le expresaron que el bebé había fallecido.

Al generar la denuncia, la mujer asegura que la cirugía fue con anestesia general por lo que no pudo ver el momento en el que sacaron al bebé. Lo peor es que tampoco se le permitió verlo después, por lo que no sabe que fue lo que pasó él. Además indicó que al día de hoy no le entregaron el resultado del electrocardiograma que se le realizó. Ni nada referido a su primogénito como prueba del fallecimiento.