Identificaron al joven que apareció calcinado en un descampado

El pasado domingo 1 de noviembre efectivos policiales de la ciudad bonaerense de Berisso encontraron el cuerpo calcinado de un hombre joven. Con el paso de las horas se pudo determinar que el cuerpo pertenecía a Federico Kuczkho de 22 años de edad, que estaba desaparecido desde el martes 27 de octubre.

El hallazgo de este cuerpo sin vida y calcinado se produjo en un descampado ubicado en los alrededores de la intersección de calles 17 y 173. Luego de algunas horas de que efectivos policiales lo encontraran, un familiar de un joven que vivía en la zona y que estaba desaparecido desde el martes fue a reconocer el cuerpo.

Efectivamente esta persona pudo confirmar que se trataba de su ser querido, llamado Federico Kuczkho, debido a los trozos de ropa que quedaron en el lugar y a algunos tatuajes que todavía podían reconocerse. Una vez que se pudo determinar la identidad, los uniformados le informaron a la familia del fallecido que hay grabaciones de algunos cámaras de seguridad que muestran a Kuczkho.

En ellas se lo puede ver trasladando un bidón de nafta que había comprado minutos antes, hacia el descampado donde fue encontrado sin vida después. Una vez que se enteró de la noticia Solange, la esposa y madre de la hija de 4 años del joven, contó que ellos viven a 11 cuadras del lugar de los hechos, entonces no puede ser que nadie haya visto nada.

"No puede ser que alguien no se haya dado cuenta que estaba ahí. Alguien tiene que haber visto algo. Él nos amaba mucho. Nosotros vivimos en 17 y 155, sus papás viven en 17 y 160. Él aparece a 11 cuadras de ahí. No puede ser que nadie vio nada, alguien quemándose. Hay casa y a muy poca distancia hay un monte, él estaba ahí", declaró ante el medio "El día".