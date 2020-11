Tatuajes: la clave para identificar al fallecido en el Canal Céspedes

Luego de más de 24 horas de que se haya encontrado el cadáver del hombre que cayó al Canal Céspedes, su identidad continúa siendo un misterio para las autoridades. Sin embargo desde la Policía de San Juan constataron que se trata de una persona joven, menor de 30 años de edad, que posee algunos tatuajes en su cuerpo.

Alrededor de las 9:00 del pasado domingo, efectivos policiales dieron con el cuerpo del hombre que había sido arrastrado por la corriente del Canal Céspedes. Acerca de esto el comisario Luis Martínez, Jefe de la Policía de San Juan, confirmó a Canal 13 que hasta la mañana de este lunes no han podido descubrir de quien se trata. Sin embargo reveló que esta persona posee tatuajes en su piel, los cuáles serían clave para descubrir su identidad.

"Estamos trabajando a efectos de determinar su identidad, es una persona aparentemente joven. Hemos hecho un requerimiento a la comunidad. Es una persona de sexo masculino de 1,65 metros aproximadamente, de entre 20 y 25 años, con algunos tatuajes", expresó la autoridad.

Sumado a esto el titular de la Policía de San Juan se refirió a las hipótesis que se manejan por el momento. El jefe contó que si bien debe terminar de confirmarlo la autopsia, principalmente se cree que el fallecimiento fue por ahogamiento ya que no presenta otro tipo de heridas en su cuerpo. "A priori no tendría rasgos de haber sido víctima de algún delito. No tenía heridas corto punzantes, heridas de armas de fuego o cuestiones traumáticas que hagan presumir alguna agresión", sentenció el comisario.