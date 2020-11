Mató a patadas a su hijastra de 2 años y dijo que 'no se dio cuenta'

Un feroz hecho de violencia se produjo durante el pasado 18 de octubre en la provincia de Tucumán. Lo que sucedió fue que un hombre asesinó a su hijastra de 2 años de edad de múltiples golpes de puño y patadas "porque hacía mucho ruido y no lo dejaba estudiar". Durante una audiencia el asesino declaró que "no se dio cuenta de lo que estaba haciendo".

Si bien el caso se produjo el 18 de octubre, recién esta semana pudo darse el juicio abreviado. Este hombre, Juan Gerardo Paz, se había acercado a su hijastra de 2 años y le dio una cachetada para que dejara de hacer ruido ya que no le permitía estudiar. Sin embargo la agresión no terminó allí y Paz comenzó tanto a patearla como a tirarla del pelo, mientras la madre de la víctima trataba de detenerlo.

Posteriormente gracias al resultado de la autopsia se pudo confirmar que la pequeña murió debido a un Traumatismo Encefalo craneano (T.E.C). Sobre esto el malnacido se excusó diciendo no midió las consecuencias de sus actos, que "no se dio cuenta de lo que estaba haciendo y que no quería generarle daño a la mujer que ama".

Sin embargo, el juez Pedro Roldán Vazquez lo encontró culpable de este asesinato y determinó que cumpla una condena de 25 años de prisión. Esta pena ya había sido consensuada entre ambas partes, ya que Paz desde un primer momento reconoció su responsabilidad en el crimen.