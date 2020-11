Detuvieron a uno de los presentadores de la FNS en una fiesta clandestina

Este martes en horas de la madrugada, más precisamente a las 2:16, fue detenido en una reunión clandestina uno de los presentadores de la Fiesta Nacional del Sol. Se trata de Jorge Pascual Recabarren, quien estaba acompañado de otros 23 adultos y 4 menores.

El hecho se dio en el interior de la parrillada La Tradicional, ubicada en avenidas Libertador y Circunvalación. Intervino personal de Comisaría 5ta, quienes también procedieron al secuestro de ocho vehículos, pertenecientes a los detenidos.

Según manifestó uno de los detenidos, en el lugar estaban celebrando el cumpleaños número 90 de un hombre, quien no quedó detenido. No trascendió si el motivo fue que ya no estaba en el lugar, pero todo indica que era el aparcero mayor, Jorge Darío Bence.

Los detenidos:

1) Jorge Pascual Recabarren

2) Javier Recabarren

3) Jorge Darío Recabarren Paroli

4) Juan José Recabarren Paroli

5) Mónica Isabel Paroli

6) Marcelo Antuña (47)

7) Marcelo Antuña (hijo)

8) Leonardo Walter Antuña

9) Julieta Frau Fredes

10) Ariela Vanesa Pérez de Almeida

11) Beatriz de los Ángeles Mattar

12) Susana de Almeida

13) Carlos Clemente Díaz

14) Lucas Renzo Pringles

15) Ricardo Martínez

16) Orlando Adolfo Navarro

17) Alfredo Miguel Bordón

18) Ana María Echenique

19) Matías Jonathan Lucero

20) Gonzalo Ariel Ávila Gómez

21) Rubén Alfredo Páez Cuello

22) Rosario Lidia Castro

23) Jesús Martínez

Cuatro menores de edad