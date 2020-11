Renunció el Juez que sobreseyó al femicida de Paola

Francisco Pisa fue quien en el 2017 sobreseyó a Paredes Pareja. Esto lo hizo a pesar de las múltiples denuncias que generó Paola Tacacho. Los pedidos de ayuda fueron cajoneados y dejaron en libertad plena a un acosador que luego aumento su nivel al matar a la mujer de la que estaba obsesionado.

La decisión de Pisa fue tomada como una clara estrategia política. De esta manera lograría evitar el juicio político y poder acceder a la jubilación que le correspondería por el cargo que ocupa

Durante el día de ayer presentaron en Legislatura de Tucumán contra el juez Francisco Pisa. Este fue quien habría desestimado a la causa porque “no había pruebas suficientes y para no dilapidar los recursos del Estado”. El pedido de Juicio Político estuvo a cargo de presentamos el pedido de juicio político contra este juez que no escuchó a Paola cuando este femicida violó una perimetral de manera constante, eso ya es un delito. No se tuvieron en cuenta las leyes de protección que nos ampara como mujeres porque cuando una mujer realiza una denuncia hay que actuar de manera inmediata”, expresaron.

A su vez habló el legislador oficialista Gerónimo Vargas Aignasse. Él es el presidente de la comisión de Seguridad y Justicia del Poder Legislativo, quien repudió que el fuero penal del Poder Judicial de Tucumán haya sometido en una ocasión a la docente Paola Estefanía Tacacho a un encuentro presencial con su ex alumno, Mauricio Parada Parejas. Este caso estuvo a cargo de Pisa. Por lo que la culpabilidad del hoy ex Juez va en aumento.